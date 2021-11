Google vi dice se il vostro animale domestico somiglia a qualcuno di famoso!

Forse vi ricorderete di Google Arts & Cultur per averla usata qualche anno fa per scoprire se somigliavate a qualche dipinto famoso. Ebbene, adesso potete fare la stessa cosa con il vostro adorato animaletto domestico.

Con la versione 9.0.27 di Google Arts & Culture per Android (niente iOS per adesso), è arrivata una nuova modalità nella fotocamera, chiamata non a caso "Pet Portraits." Scattando una foto al vostro gattino, Google la confronterà con "opere d'arte da musei di tutto il mondo", e se ci sarà una corrispondenza, ve lo farà sapere.