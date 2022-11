Volete imparare ad utilizzare lo stile Material You? Provate l'app Now in Android

L'applicazione è una demo che permette di dare uno sguardo a praticamente tutti gli elementi che caratterizzano il Material You , come supporto al tema scuro e ai temi dinamici, la disposizione e lo stile di pulsanti e altri elementi della UI, il supporto a schermi di diverse dimensioni e tanto altro. Ma non finisce qui: l'app non si limita semplicemente a mostrare il Material You, ma c ontiene anche guide e video che possono essere utili per apprendere fino in fondo questo stile grafico.

Ovviamente, gli sviluppatori devono imparare ad implementare questo nuovo stile nelle proprie app e devono seguire alcune regole e linee guida per avere un design più uniforme anche con altre applicazioni: Google ha voluto rendere questo procedimento più semplice rilasciando l'app Now in Android sul Play Store .

All'interno di Now in Android è infatti possibile guardare decine di video o leggere guide di sviluppatori e designer che hanno effettivamente lavorato allo sviluppo dello stile Material You, e non manca la possibilità di selezionare degli argomenti preferiti per essere sempre informati su eventuali novità a riguardo.

Now in Android è sviluppata interamente in Kotlin, linguaggio di programmazione che ha sostituito Java da ormai molti anni per quanto riguarda lo sviluppo di app Android, e Jetpack Compose, una specie di framework che permette di "disegnare" le interfacce grafiche delle app. Now in Android può essere scaricata dal Play Store cliccando sul pulsante qui in basso e il codice sorgente è interamente disponibile su Github.

Scarica da Play Store