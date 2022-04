Google mostrerà i cambiamenti dei Play Services ad ogni aggiornamento

L'aspetto di queste schermate ricorda molto quello che vedono i possessori di telefoni Pixel quando ricevono i cosiddetti Feature Drop, e in alcuni casi potrebbero sembrare addirittura ridondanti agli utenti più attenti alle novità di Android, visto che si tratta di novità già rilasciate nel tempo. In ogni caso, come si vede dalla scritta in basso, possono essere saltate, ma per chi fosse interessato offrono una panoramica istruttiva sui nuovi servizi del sistema operativo. Ancora non si sa quando questa funzionalità verrà rilasciata, speriamo per il prossimo aggiornamento dei Play Services.