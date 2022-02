Google aggiorna Trova il mio dispositivo: nuova icona e altre piccole modifiche

Google ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua app Trova il mio dispositivo , che permette di localizzare sulla mappa uno smartphone ed effettuare diverse operazioni come cancellare la memoria da remoto o farlo squillare: l'update porta una nuova icona ed altre piccole novità grafiche.

La nuova icona è simile alla precedente, ma diventa più "flat": rimane dunque il cerchio bianco su sfondo verde con all'interno uno smartphone stilizzato, ma vengono rimosse le ombre e viene rimpicciolita la parte bianca. Nella splash screen cambia poi la dicitura "by Google Play Protect", sostituita solo da "Google Play".

Infine, cambiano le icone legate alle azioni "Riproduci suono", "Blocca dispositivo" e "Cancella dispositivo": adesso infatti sono tutte nello stesso stile e raffigurano uno smartphone stilizzato con un piccolo simbolo sulla destra. L'aggiornamento 2.4.065 è in rollout in queste ore. Qui in basso le differenze tra le vecchie icone e quelle nuove.