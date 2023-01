Google aggiorna le app Orologio e Calcolatrice: ecco le novità

Parliamo spesso di come Google curi il lato software delle app e servizi che offre per il segmento smartphone , in particolare per i dispositivi Android . Proprio in questo senso sono appena arrivati dei nuovi aggiornamenti .

L'aggiornamento per l'app Orologio fa riferimento alla versione 7.4. Dopo le novità introdotte nelle scorse settimane via server, Google ha implementato un collegamento rapido e diretto alla privacy policy all'interno dell'app. Tale opzione è ora accessibile all'interno del menù overflow che appare toccando l'icona dei tre puntini in verticale.

La stessa novità arriva anche per l'app Calcolatrice di Google. In questo caso la versione aggiornata corrisponde alla 8.4 e l'opzione per accedere alla privacy policy, quella che Google adotta per la gestione e il trattamento dei dati personali degli utenti che usano le sue app e servizi, è localizzata nel menù overflow mostrato negli screenshot in galleria.

Per entrambe le app l'aggiornamento descritto è in fase di distribuzione automatica attraverso il Play Store. Il rollout è avviato a livello globale ma potrebbe volerci qualche giorno affinché raggiunga tutti gli utenti che utilizzano le due app menzionate.