Anche Good Lock si sta preparando per One UI 5: ecco le novità

La scorsa settimana Samsung ci ha regalato un'anteprima della nuova One UI 5 che dovrebbe arrivare a breve sugli smartphone del marchio compatibili, e ora, sempre dalla Corea, scopriamo che anche Good Lock si sta preparando per l'atteso aggiornamento.

Good Lock è l'app di Samsung che consente di personalizzare diverse sezioni dell'interfaccia utente, e con l'arrivo della One UI 5 riceverà sia cambiamenti alle funzioni esistenti, che nuove funzioni.

I primi arriveranno il 24/25 ottobre, mentre gli altri dovrebbero venire distribuiti gradualmente da quel giorno a novembre, e proprio la precisione della data del primo aggiornamento potrebbe suggerire che quello sia il momento del lancio della One UI 5.

Funzioni esistenti Good Lock aggiornate per One UI 5

Ma andiamo con ordine e iniziamo con le funzioni esistenti che verranno adattate apposta per la nuova One UI 5.

Quick Star riceverà una funzione cronometro nella barra superiore e funzione data nella barra di stato

riceverà una funzione cronometro nella barra superiore e funzione data nella barra di stato Nav Star consentirà di modificare l'icona del pulsante della barra delle applicazioni e regolare il colore/lunghezza del suggerimento del gesto

consentirà di modificare l'icona del pulsante della barra delle applicazioni e regolare il colore/lunghezza del suggerimento del gesto Home Up otterrà l'impostazione di visualizzazione del dispositivo QuickShare per la gestione delle app di condivisione

otterrà l'impostazione di visualizzazione del dispositivo QuickShare per la gestione delle app di condivisione ClockFace otterrà il supporto per i tablet, quindi sarà di dimensioni maggiori

otterrà il supporto per i tablet, quindi sarà di dimensioni maggiori Impostazioni Good Lock permetterà la navigazione in ordine per scheda, modificata per consentire l'utilizzo delle funzioni esistenti ad eccezione degli utenti di età inferiore ai 14 anni

Secondo il function manager della comunità di Samsung, questi aggiornamenti arriveranno tra il 24 e il 25 ottobre, ed essendo funzioni specifiche per la One UI 5 sarebbe logico supporre che arrivino insieme alla nuova interfaccia.

D'altro canto, la data potrebbe anche essere riferita all'aggiornamento sulla beta della One UI 5, anche se non specificata. Visto però che alla SDC22 (Samsung Developer Conference) della scorsa settimana Samsung aveva annunciato che la nuova interfaccia basata su Android 13 sarebbe arrivata per la fine del mese, le speranze di tutti sono che quella sia proprio la data del rilascio dell'aggiornamento.

Nuove funzioni Good Lock

Ma non è finita qui, in quanto il post sul sito della comunità di Samsung parla anche di nuove funzioni in arrivo tra il 24 ottobre e novembre.

Una funzione che consentirà agli utenti di creare facilmente meme utilizzando il modulo tastiera Kids Cafe

facilmente utilizzando il modulo tastiera Kids Cafe Un modulo per controllare le impostazioni della fotocamera.

della La possibilità di regolare il menu delle impostazioni .

. Un modo semplice per condividere i collegamenti

Un modo per condividere facilmente le impostazioni Good Lock

Queste funzioni verranno distribuite non tutte insieme, ma con aggiornamenti sequenziali una alla volta, presumibilmente dopo l'aggiornamento a One UI 5.