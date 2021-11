Gmail sempre più vicina al Material You: arriva un nuovo widget per l'app

L'app Gmail diventa sempre più in linea con lo stile grafico Material You introdotto da Google in Android 12: dopo aver parlato già del nuovo design , ecco che con l'ultimo aggiornamento arriva anche un widget rinnovato .

In particolare, il widget in questione è disponibile a partire dalla versione 2021.10.31 dell'app Gmail: questo ora mostra un titolo più grande e il FAB (pulsante flottante) di forma squadrata. Le varie email mostrano uno sfondo chiaro e presentano un pulsante rapido per archiviarle velocemente. Ovviamente non manca il supporto ai temi dinamici, che cambiano il colore dei vari elementi del widget.

A seconda della dimensione impostata per il widget, questo mostrerà anche dei pulsanti per raggiungere sezioni dell'app quali Chat, Spaces e Meet. L'aggiornamento che porta tutto ciò è già disponibile sul Play Store.