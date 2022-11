A Google piace la barra persistente di Gmail. A noi no!

Gmail (non perdetevi il nostro approfondimento) nel corso di quest'anno ha ricevuto una serie di aggiornamenti per rendere (almeno nelle intenzioni di Google) l'interfaccia più immediata e moderna. Prima è arrivato il nuovo design per Desktop, finalmente in stile Material You, e poi anche la versione per dispositivi mobili ha visto qualche cambiamento. A settembre infatti la GrandeG aveva finalmente ridotto le dimensioni della barra inferiore. Questa è arrivata con il rinnovamento delle app Google insieme al rilascio del Material You con Android 12 e comprende le icone associate alle categorie dell'app Gmail. Il problema era che integrava anche le etichette descrittive, il che ne aumentava lo spessore, ma l'ultimo aggiornamento le ha tolte, rendendola meno invasiva. Ciononostante, questa rimane sempre una barra che fortunatamente scompariva mentre scorrevate verso il basso per controllare le email precedenti o all'apertura di una di queste. Questo comportamento si può sempre personalizzare attraverso un pulsante apposito nelle impostazioni (che la rende sempre visibile), ma questa è l'opzione predefinita.

Ora però sembra che Google sia particolarmente orgogliosa di questa barra, che resterà visibile anche dopo aver aperto una email. Per farla scomparire, dovrete scorrere verso il basso, ma tornando in alto questa ricomparirà, e non c'è modo di evitarla, in quanto l'unica opzione è quella predefinita che la nasconde appunto durante lo scorrimento. Se la disattivate, la barra sarà sempre visibile, scorrimento o meno, nella posta in arrivo, nelle email, nelle chat e in altre schede.

Barra di navigazione nelle email. A sinistra come appare dopo l'aggiornamento, a destra come appare ora. Fonte: 9to5Google