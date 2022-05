Gmail per Android espande ulteriormente i filtri di ricerca

L'anno scorso Google aveva aggiunto i filtri di ricerca in Gmail per Android, un modo estremamente utile per selezionare le email in base a mittente, contenuto o intervallo di tempo in cui sono state ricevute o inviate.

Ora la società di Mountain View ha ulteriormente implementato la funzionalità, mostrandola all'esterno del campo di ricerca. Nell'ultima versione di Gmail per Android (2022.05.01), infatti, l'apertura di un'etichetta o di una cartella predefinita (ad es. Speciali o Inviati) rivelerà una serie di filtri sotto la barra di ricerca. Questi sono rappresentati dalle opzioni: "Da, A, Allegato, Data, Non letto e Aggiornamenti esclusivi del calendario".