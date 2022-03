Gmail aggiorna le icone per Chat e Spaces

Nelle ultime ore 9to5Google si è accorta di un aggiornamento grafico apportato da Google alle icone dedicate proprio a Chat e Spaces nella barra di stato . Come vedete dallo screenshot presente nella galleria in basso , la nuova icona per Chat è caratterizzata da un fumetto trasparente al centro mentre quella per Chat è caratterizzata dal profilo di tre omini .

Google prosegue sulla via della transizione da Hangouts a Chat per il suo servizio di messaggistica correlato a Gmail , il quale si è anche arricchito degli Spaces .

Il nuovo look delle icone per Chat e Spaces è molto coerente con quello che abbiamo visto per le corrispondenti sezioni di Chat e Spaces implementate nella nuova interfaccia grafica di Gmal su desktop.

La novità appena vista su Android dovrebbe essere in fase di distribuzione via server per l'app Android di Gmail e dovrebbe essere già disponibile per tutti coloro che hanno installato l'app Android di Chat.