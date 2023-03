Giochi e app in offerta sul Play Store: ci sono Rush Rally 3 e Bad North in sconto!

Gli smartphone sono tra quei dispositivi che sono davvero sempre con noi e ci aiutano in tante attività quotidiane. Grazie al Play Store troviamo davvero tante app per gli scopi più disparati, ma anche un gran numero di giochi. La cosa interessante è che il Play Store (in questa guida trovate come installarlo) periodicamente propone offerte proprio su app e giochi selezionati.

Nelle ultime sono stati rinnovati gli sconti per un bel numero di giochi Android, così come quelli per alcune app (in questa guida trovate anche le migliori app per editor video). E allora andiamo a vederli insieme, ricordandovi anche come farsi rimborsare nel caso in cui un acquisto sul Play Store non dovesse soddisfarvi.