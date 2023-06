Con Getir la spesa è a portata di app: come risparmiare tempo e denaro

Il tempo è denaro, con Getir potete risparmiare entrambi

Spesso abbiamo parlato di app che vi aiutano con la spesa, come ad esempio il servizio dedicato di Amazon. L'app Getir è un servizio analogo che però presenta delle peculiarità interessanti. La particolarità di Getir per alcuni potrebbe anche essere il suo difetto più grande: il servizio ancora non è particolarmente diffuso, però proprio per questo offre interessanti promozioni anche a chi presenta nuovi amici.

Getir attualmente risulta operativo a Roma, Milano e Torino.

L'abbiamo provato a Roma centro e la disponibilità è davvero ampia. Il servizio di Getir si basa sul reperire prodotti da vari rivenditori e supermercati. In questo modo gli utenti potranno attingere dagli scaffali virtuali di Getir come se fossero all'interno di un unico enorme supermercato.

Non vi sono limitazioni in termini di prodotti: troviamo prodotti secchi, freschi, frutta e verdura, pesce e carne. Troviamo anche prodotti da panetterie freschi, grazie alla collaborazione di Getir con realtà locali come piccoli panifici. L'interfaccia di ricerca è suddivisa in tante categorie, per le quali è difficile sbagliarsi, così come offre uno strumento di ricerca per trovare rapidamente un prodotto specifico.

Alcuni dei prodotti presenti su Getir presentano poi delle promozioni disponibili solo all'interno dell'app. Queste variano in base alla giornata e spesso sono dedicate ai prodotti acquistati in box.

Tra i punti a favore e peculiari di Getir troviamo delle iniziative promozionali presenti all'interno dell'app particolarmente convenienti: si possono ricevere infatti 10€ per ogni amico invitato su Getir che piazza il suo primo ordine, così come è possibile partecipare all'assegnazione di ticket di importo variabile in base al numero di ordini effettuati.

Per quanto riguarda l'usabilità e la logistica, Getir offre la possibilità di impostare diversi indirizzi per la consegna della spesa. La consegna risulta gratuita nella maggior parte dei casi per ordini di importo superiore ai 10€. Insomma, attualmente Getir rappresenta un'alternativa molto conveniente all'interno dell'universo di tutte le app per fare la spesa smart, merita una chance se vivete in una delle zone servite.