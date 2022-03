Gboard trasformerà il testo in emoji

La tastiera di Google presto potrebbe tradurre il nostro testo con le emoji. Sembrerebbe, infatti, che l'azienda stia provando ad inserire un'icona sulla tastiera che, una volta premuta, darà la possibilità all'utente di inserire automaticamente delle emoji all'interno della frase oppure di sostituirla del tutto sempre con le emoji.

Per diversi utenti, questa funzionalità, denominata "Emojifi", risulterebbe davvero simpatica e soprattutto comoda, considerando che le emoji sono sempre più utilizzate. Per quanto riguarda la disponibilità della novità, ancora non si hanno tempistiche certe.