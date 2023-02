Gboard fa un passo avanti verso la personalizzazione

Continuano inesorabili i lavori attorno a Gboard, la tastiera più utilizzata in ambito Android (ma non l'unica). A parte alcune novità come il nuovo selettore per le emoji, gli sviluppatori di Google negli ultimi tempi si sono concentrati sulla barra degli strumenti (toolbar), la prima riga di tasti che consente di accedere a diverse funzioni. Da qualche mese infatti si è avuta indicazione in alcune versioni beta di un nuovo design per i tasti e soprattutto di nuove possibilità di personalizzazione, che consentono di scegliere quali mostrare. Da qualche giorno le novità sono state rilasciate nel canale beta (versione 12.6 dell'app) per alcuni utenti: andiamo a scoprirle! Offerte Amazon

I singoli pulsanti ora sono di forma rettangolare

La novità più evidente è rappresentata dai pulsanti, che abbracciano la forma rettangolare sia nella barra stessa (dove non erano delimitati da un bordo), che nel menu di personalizzazione (immagine sotto, a sinistra la situazione attuale, a destra la nuova). Il pulsante che permetteva di accedere al menu (quello con tre puntini), prima tondo e posizionato in fondo a destra, è ora spostato in prima battuta a sinistra ed è rappresentato da una griglia 2x2 di quadrati. A differenza degli altri, mantiene la forma tonda, per facilitarne il riconoscimento, mentre l'icona del microfono resta all'estrema destra, senza bordo. Nel menu di personalizzazione, che contiene i tasti non presenti sulla barra, continua il tema con bordo rettangolare, e troviamo due nuovi pulsanti, Emoji e Selettore della lingua, utile se non si vuole vedere l'opzione sulla barra spaziatrice.

A sinistra, tastiera attuale, a destra la nuova. Fonte: 9to5Google

... ma la grande novità è la possibilità di personalizzazione

Inoltre ora gli spazi disponibili nella barra sono sei, ma la grande novità è che possono non solo essere tutti personalizzati accedendo al menu di personalizzazione (quello tondo con quattro quadrati), ma volendo se ne può lasciare anche solo uno. Prima infatti non si poteva cambiarli, ed erano solo quattro. Per impostare i pulsanti sulla barra basta semplicemente, come suggerito dalla scritta che appare nel menu di personalizzazione, tenere e trascinarli con il dito.

Nuova barra strumenti di Gboard con cinque (a sinistra) o un solo pulsante (a destra). Fonte: 9to5Google

Il menu Avanzate diventa Privacy

L'ultima novità riguarda la sezione Impostazioni, a cui si accede toccando l'icona a forma di ingranaggio dalla barra degli strumenti. Prima, l'ultima voce in fondo era chiamata Avanzate, mentre ora le è stato dato il nome Privacy. In questa pagina ci sono stati alcuni cambiamenti, in modo da restringerne le funzioni alla nuova denominazione. Mostra icona app è infatti spostato nel menu Preferenze, mentre la voce Personalizzazione è diventata Personalizzazione per te. Anche Migliora voce e digitazione per tutti usando i dati salvati sul dispositivo è cambiato, diventando Migliora per tutti, con spiegazioni più chiare.

Nuova pagina Privacy. Fonte: 9to5Google