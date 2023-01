Continuano i lavori su Gboard: ottimizzazioni per toolbar e layout per tablet

Nuovi cambiamenti per la toolbar

Come abbiamo detto in apertura, la toolbar di Gboard sta ricevendo diverse modifiche da agosto. La beta 12.1 nascondeva nuove icone a forma di pulsante per la toolbar e ne veniva introdotto uno nuovo per accedere alle altre funzioni.

I pulsanti andavano a sostituire le attuali icone per Appunti, Impostazioni, Temi e Modalità a una mano, per farli risaltare meglio, mentre il nuovo pulsante, posizionato all'inizio della toolbar andava a sostituire l'attuale icona con tre puntini in fondo alla barra.

Toccandolo, si accede a ulteriori funzioni come Modifica del testo, Condividi, Traduzione e Floating, che ora non sono più rotondi, ma rettangolari con bordi arrotondati e in stile Material You. Questi pulsanti si possono trascinare sulla toolbar in modo da personalizzarla a piacere (per esempio sostituendo il pulsante delle emoji o delle GIF con quello della traduzione e della Modalità a una mano)

L'ultimo aggiornamento, con la versione 12.6 dell'app, cambia leggermente l'aspetto del nuovo tasto e toccandolo, notiamo che la griglia di funzioni è ora più densa, con meno spazio tra un rettangolo e l'altro. Inoltre è stato aggiunto il nuovo tasto per cambiare lingua e la scritta in cima, "tieni premuto e trascina per personalizzare" è più chiara.

Ricordiamo che quanto appena descritto non è ancora disponibile, e non sappiamo quando Google lo rilascierà al pubblico.