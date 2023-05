Gboard si fa in due sui tablet Android

Con il lancio di Pixel Tablet, i tablet Android sembrano vivere un periodo di rinnovata vitalità, anche e soprattutto dal punto di vista software.

Uno di questi esempi è Gboard (ecco le migliori tastiere per Android), che a giugno dell'anno scorso aveva ricevuto su alcuni dispositivi pieghevoli lo split layout, ora finalmente disponibile anche per i tablet.

Lo spilt layout, o tastiera divisa, posiziona un numero uguale di tasti a sinistra e a destra dello schermo quando attivata, consentendo di digitare comodamente quando si tiene il dispositivo in mano, soprattutto in modalità orizzontale.

Per attivare la funzione, basta toccare l'icona relativa nella riga delle funzioni sopra alla tastiera. È il tasto al centro, che mostra una tastiera divisa in due. Per tornare alla tastiera standard, basta toccare la stessa icona, che ora mostrerà una tastiera normale.

Per impostazione predefinita, lo split layout mostrerà lo stesso numero di tasti a destra e sinistra, duplicandone alcuni.

Nello specifico, troverete le lettere "g" e "v" sia a sinistra che a destra (immagine sotto, in alto), ma potete cambiare questa opzione, se preferite. Per farlo, bisogna andare nelle Impostazioni di Gboard (toccando l'icona a forma di ingranaggio nella riga delle funzioni quando la tastiera è visibile), toccare Preferenze e sotto la voce Layout disattivare il pulsante di fianco a Dividi layout per includere tasti duplicati. Questo, come dicevamo, duplica alcuni tasti su entrambi i lati quando la tastiera è impostata su layout diviso.

Disattivandolo (immagine sotto, in basso), asi enfatizza il lato sinistro nella seconda e terza riga.