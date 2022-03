Gboard ora corregge l'ortografia su tutti gli Android

Arrivano delle importanti novità per Gboard, la popolare tastiera virtuale di Google per dispositivi mobili, la quale ha appena ricevuto un nuovo controllo dell'ortografia.

Google intende rendere la sua tastiera ancora più appetibile nel panorama Android e annuncia l'introduzione del controllo grammaticale per tutti i dispositivi Android. L'animazione in galleria mostra come funzionerà il controllo grammaticale: in fase di scrittura tutti gli errori grammaticali riconosciuti da Gboard verranno evidenziati in blu, con annessi dei suggerimenti per la correzione rapida.