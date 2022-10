Gboard ha finalmente un layout per tablet

Google è molto presente nel settore smartphone e tablet anche grazie alle sue app e servizi per Android e iOS. Tra le app trasversali ai sistemi operativi troviamo sicuramente Gboard, la tastiera virtuale di Google.

Nelle ultime ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per l'app Gboard, con il quale è stata introdotta un'interessante novità che riguarda il layout grafico della nota tastiera virtuale.

Gli screenshot che trovate nella galleria a fine articolo riassume il tutto. Si tratta di un nuovo layout specifico per coloro che usano la tastiera su tablet. Si tratta di un layout ottimizzato per chi usa la tastiera su uno schermo grande, orientato orizzontalmente.

I pulsanti Tab e Caps Lock li troviamo sulla sinistra, mentre a destra troviamo il pulsante Invio e per la avviare la ricerca. Non manca il pulsante Emoji, mentre le lettere e la barra spaziatrice si trovano nella parte centrale.

Insomma tutto quello che potreste aspettarvi da una tastiera per tablet lo trovate nella nuova versione di Gboard. La build che include la novità è la 12.3 ed è attualmente in fase di distribuzione attraverso il Play Store. Qui sotto trovate il pulsante diretto per il download.

