Su Gboard arriva una nuova misteriosa opzione di personalizzazione

L'immagine che trovate qui in basso è uno screenshot che abbiamo eseguito dopo aver ricevuto il più recente aggiornamento dell'app Gboard su Android. La nuova opzione si chiama Sensibilità immissione scorrimento .

Nelle ultime ore Google ha rilasciato uno dei tanti aggiornamenti per la sua nota tastiera virtuale, con il quale è stata introdotta una nuova e misteriosa funzionalità di personalizzazione della scrittura .

Google rappresenta un punto di riferimento anche nel settore delle app e dei servizi per smartphone , soprattutto per dispositivi Android . Tra questi troviamo sicuramente Gboard .

Questa nuova funzionalità integrata da Google prevede la possibilità di personalizzazione secondo 5 livelli che vanno da Bassa a Alta. Secondo le prove appena effettuate rimane però difficile capire a cosa si riferisca.

La sensibilità di scorrimento potrebbe far pensare alla modalità di scrittura swipe, ma anche in questo caso non sembra aver effetto la personalizzazione dei parametri all'interno della nuova opzione.

La nuova opzione però potrebbe essere diretta a coloro che scrivono in modalità scorrimento tramite tastiera giapponese. Non è però escluso che la feature sarà operativa tra qualche giorno, perché magari necessita di un'attivazione via server da parte di Google.

La novità che abbiamo appena descritto è inclusa nell'ultimo aggiornamento dell'app beta di Gboard. Il programma beta è aperto a tutti i dispositivi Android, anche se ha posti limitati. Potete provare ad aderirvi consultando questo indirizzo.