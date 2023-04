Galaxy Enhance-X è la nuova app con IA per Samsung S23

La nuova app serve per migliorare con un tocco una serie di caratteristiche delle immagini , come luminosità, nitidezza, HDR, colori e persino le caratteristiche del viso grazie all'uso dell' intelligenza artificiale e del deep learning.

Ecco quindi che il gigante coreano ha appena rilasciato, in versione beta, Galaxy Enhance-X per Galaxy S23 ( ecco la nostra recensione di Galaxy S23 , in caso ve la siate persa).

Gli smartphone Samsung sono dotati di funzionalità per scattare ottime foto, ma a volte può capitare che riguardandole manchino di quel "sapore" particolare che meriterebbero, soprattutto in caso volessimo condividere un momento con una persona a noi vicina.

Sulla carta, la funzionalità non è troppo diversa da quello che avete già a disposizione con Remaster all'interno della Galleria Samsung, ma dovrebbe produrre risultati migliori.

Una volta installata, troverete Galaxy Enhance-X molto semplice da usare. A disposizione avete un pulsante, Magic, che una volta premuto permette all'IA di analizzare l'immagine e risolvere i problemi relativi a sfocatura, rumore e perdita di dettagli.

A questo punto potete utilizzare funzioni separate come Schiarisci, Viso, Correggi sfocatura, Correggi distorsione lente, Correggi moiré, HDR, Ritratto, Rimuovi riflesso, Rimuovi ombre e Contrasta.

La sezione Viso offre ulteriori regolazioni come la levigatezza della pelle, la tonalità del colore, la mascella e la dimensione degli occhi, queste ultime sono funzionalità che in oriente vanno per la maggiore ma che da noi forse sono meno usate. La funzione Ritratto invece offre vari livelli e stili per l'effetto di sfocatura dello sfondo.

Particolarmente interessante è la funzione che consente di ridimensionare le immagini. Enhance-X aumenta la risoluzione fino a 4x per le foto inferiori a 1 MP e rimuove il rumore di compressione per immagini nitide. Ad esempio, un'immagine con risoluzione 640 x 360 inferiore a 1 MP può essere convertita in un'immagine 2560 x 1440.