Fraksl è l'app in cui perdervi creando immagini e video incredibili

Molto potente, ma non per tutti

Come avete intuito dall'introduzione, l'app Fraksl offre la possibilità di generare sfondi astratti con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e con la possibilità di personalizzarli. Il succo è che con Fraksl sarete in grado di generare sfondi che solo voi potrete avere, visto che è impossibile riprodurre lo stesso sfondo.

L'app ha l'obiettivo di generare sfondi sul tema dei frattali, con linee e motivi che possono variare tramite gesture effettuate dall'utente.

Nello specifico, l'app permette di scegliere un tema tra quelli predefiniti, quindi genera lo sfondo e successivamente sarà l'utente che può personalizzarlo effettuando uno zoom, scorrendo in tutte le direzioni e così via.

Il risultato finale sarà sempre diverso. Le immagini che possono essere generate possono avere tutte le tonalità principali, ma possono essere anche monocromatiche. Alla fine della creazione dello sfondo sarà possibile anche esportare le immagini generate, oppure condividerle tramite una qualsiasi app compatibile e installata sullo smartphone.

In generale ci è piaciuta molto Frasksl perché riesce a essere originale in un settore che sta diventando comprensibilmente inflazionato. D'altro canto, c'è da considerare che gli sfondi generati, pur essendo tutti diversi, richiamano lo stesso motivo generale. Questo è un aspetto che rende l'app non perfetta per tutti.

Un altro aspetto relativamente critico è l'interfaccia utente e i controlli. L'app infatti funziona forzatamente in orientamento orizzontale, mentre i controlli sono identificati da icone non troppo esplicative.

Questo non gioca all'usabilità dell'app.