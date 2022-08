Foto e video privati su WhatsApp saranno davvero privati, ecco come

WhatsApp è tra le app di messaggistica istantanea più usate al mondo, forte della sua compatibilità con tutti i dispositivi, a partire da smartphone e PC. Nelle ultime ore ha ricevuto un nuovo aggiornamento.

L'aggiornamento del quale parliamo non ha introdotto particolari novità per nota piattaforma di messaggistica istantanea ma include alcuni interessanti riferimenti su ciò che potremmo vedere in futuro.

Stando a quanto trapelato dal teardown svolto dal WABetaInfo, WhatsApp starebbe lavorando all'introduzione di una nuova opzione per la privacy particolarmente interessante. Questa riguarda le immagini e video privati, quelli che vengono condivisi in chat per essere visualizzati una volta soltanto.

Tali contenuti sono progettati per essere visualizzati in un'unica occasione, dopo la prima visualizzazione vengono rimossi definitivamente dalla chat e risulta impossibile recuperarli. Questo però non impedisce di acquisire uno screenshot per salvare l'immagine e condividerla in futuro.

La novità di WhatsApp impedirà proprio questa pratica. Per tutti i contenuti condivisi per essere visualizzati soltanto una volta verrà impedita l'acquisizione di screenshot. L'opzione è descritta dallo screenshot che trovate in galleria, il quale rappresenta l'interfaccia di presentazione della feature di privacy.

Sicuramente si tratta di un consistente passo in avanti da parte di WhatsApp nei confronti della privacy sulla propria piattaforma di messaggistica, oltre che di personalizzazione.

La novità che abbiamo appena visto è attualmente in fase di sviluppo e dunque non disponibile a livello pubblico. Ci aspettiamo comunque che arriverà per la versione Android e iOS di WhatsApp.