Forse non ve ne siete accorti, ma il Play Store è più veloce e leggero

Secondo Google negli ultimi tempi il Play Store è diventato molto leggero e soprattutto molto più veloce. In un recente intervento, infatti, l'azienda ha affermato di aver sfruttato "Jetpack Compose" - un UI toolset utilizzata per la creazione interfacce per le applicazioni mobile – allo scopo di rinnovare il Play Store.

Gli sviluppatori, durante le attività, hanno scoperto che "la scrittura dell'interfaccia utente richiedeva molto meno codice, a volte fino al 50%". Ad esempio, la tabella delle valutazioni sugli elenchi di app è passata da circa 350 righe di Java e 55 righe di XML a circa 210 righe di Kotlin. Inoltre, con l'implementazione dei profili di base, il Play Store ha registrato una riduzione del 40% del tempo di rendering della pagina iniziale dei risultati di ricerca.