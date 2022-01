Non vi azzardate a scaricare Flash Player per Android ora!

FluBot è un trojan per Android che colpisce le app bancarie, rubando le credenziali di accesso dei malcapitati. Ultimamente si sta diffondendo anche in Europa , sotto forma di un finto Flash Player , che per nessuna ragione al mondo dovreste installare sul vostro smartphone. Tanto più perché Flash Player è morto da tempo.

Le raccomandazioni sono le stesse di sempre: scaricare applicativi solo dagli store ufficiali, non cliccare mai sui link ricevuti via messaggio, anche da contatti noti (a meno che non siate sicuri di cosa state facendo), e ricordate anche di abilitare Google Play Protect, per una sicurezza aggiuntiva.