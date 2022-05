FluBot torna alla carica: il malware via SMS si sta diffondendo in Europa

Il malware si sta diffondendo in tutta Europa , principalmente in Germania, Romania, Regno Unito, Polonia, Spagna, Svezia, Austria, Finlandia e Danimarca, con un picco tra i mesi di aprile e maggio . Secondo Bitdefender, le campagne sono state programmate fin dall'inizio, in modo da concentrarsi sui singoli Paesi.

Come avviene l'attacco?

Le vittime in genere ricevono un normale SMS (anche un messaggio vocale) che pubblicizza dei contenuti falsi dietro un link contaminato. Se cliccato, il link rimanda a una schermata con una richiesta di installazione di un'applicazione sconosciuta – in questo caso, un'app di segreteria telefonica fasulla, presumibilmente necessaria per ascoltare il messaggio vocale.

Se si seguono le istruzioni, la falsa app di segreteria telefonica richiede i permessi di Accessibilità per avere pieno accesso alle aree di interesse del telefono. A quel punto, FluBot raccoglie i contatti della vittima e utilizza l'app SMS per continuare a diffondere link dannosi in tutto il sistema, rubando al contempo i dati e inviandoli al server C&C. Inoltre utilizza i privilegi di accessibilità per rendere difficile la disinstallazione dell'applicazione da parte dell'utente.