Fine della corsa per YouTube Vanced, la versione gratuita e senza pubblicità di Youtube

Conoscerete senz'altro Youtube Vanced, la famosa versione modificata di Youtube che permette di godere gratuitamente dei vantaggi di Youtube Premium senza pubblicità, ha chiuso.

Oltre a eliminare annunci, l'app permetteva la riproduzione in background e il Picture-in-Picture (PiP) gratuito, e oviamente non era vista di buon occhio da tutti i creatori di video (e da Google) in quanto evitava agli utenti di pagare 11,99 euro al mese.

Ora il team dietro al progetto ne ha annunciato la chiusura.