Finalmente potremo zittire la sveglia senza dire "Hey, Google" (su Pixel 6)

Finalmente è disponibile anche in Italia una funzione relativa all'assistente vocale di Google su Pixel 6 che in tanti attendevano. Da adesso, infatti, sarà possibile "zittire" la sveglia o rifiutare una chiamata in arrivo senza esclamare "Ehy Google".

Per spegnere la sveglia, ad esempio, basterà dire "Posticipa" oppure, per rifiutare una chiamata, sarà sufficiente esclamare "Rifiuta". Fino ad ora questa funzionalità era limitata ai Pixel 6 e 6 Pro in lingua inglese, giapponese e tedesco. Oggi, invece, Google, ha aggiunto anche italiano, spagnolo e francese, oltre a dialetti regionali specifici come quello francese in Canada.