Finalmente il Google Play Store Web si rifà il look!

È da anni e anni che il Play Store da web ha lo stesso aspetto. Oltre a permette di navigare fra le tantissime app disponibili per Android, il Google Play Store accessibile da browser permette anche di installare le stesse app in remoto su smartphone e tablet.

C'è anche un filtro per visualizzare app dedicate a smartphone, tablet, Android TV e Chromebook. Il tutto, oltre a sembrare più funzionale, è anche più curato e decisamente più moderno di quello attuale. Date un'occhiata agli screenshot in galleria per farvi un'idea della nuova grafica.

Si tratta di una novità che verrà introdotta come di consueto con un rollout graduale. Non sappiamo se in Italia c'è già chi può vederla attiva. Nella redazione di 9to5Google non sono riusciti a replicarla, pubblicando appunto il materiale passatogli da un lettore.