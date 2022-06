Una falla di sicurezza di Android è stata scoperta e risolta da... Microsoft!

Spesso su queste pagine parliamo di vulnerabilità o problemi di sicurezza dei vari sistemi operativi (qui trovate una nostra guida su come fare acquisti online in sicurezza), ma quest'ultimo caso è particolarmente interessante in quanto una grave falla presente in molti dispositivi Android è stata individuata nientemeno che da Microsoft.

Canale Telegram Offerte

Il problema, sfuggito ai controlli di sicurezza automatici di Google, era presente in un framework pre-installato, come strumento di auto-diagnosi, in molte app di sistema usate da alcuni produttori di smartphone Android, e prodotto da MCE Systems.

Ovviamente, essendo presente in app di sistema, il framework ha molte autorizzazioni che gli consentono di ottenere il controllo quasi completo sul telefono, e Microsoft ha scoperto che un utente malintenzionato poteva impiantare una backdoor persistente per sorvegliare di nascosto il proprio obiettivo o per assumere un controllo sostanziale sul dispositivo in questione grazie a iniezioni JavaScript non sicure.