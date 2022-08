Expert RAW approda su Galaxy Z Fold 4

Per quanto riguarda le foto con poca luce, non è la prima volta che Samsung ci mette mano, quindi speriamo che adesso si sia arrivati a una soluzione. Il secondo punto, invece, rappresenta una novità ed era già stato anticipato dalla società a luglio. I preset personalizzati sono impostazioni della fotocamera utilizzate più di frequente e consentono di far risparmiare tempo in quanto non c'è bisogno ogni volta di scavare tra le numerose possibilità a disposizione.

Come si vede dal changelog dell'ultima versione di Expert RAW (immagine sopra), manca una funzione promessa a luglio: il nuovo menu per salvare le foto in diversi formati. Questo menu dovrebbe infatti permettere agli utenti di accedere a tre nuove opzioni di salvataggio, ma probabilmente arriverà con un prossimo aggiornamento. Potete scaricare Expert RAW sul vostro smartphone Samsung compatibile (qui trovate la lista dei dispositivi oltre a Galaxy Z Fold 4) dal Galaxy Store o, se non vedete ancora l'aggiornamento, da APKMirror.