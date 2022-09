Expert RAW ora disponibile per Galaxy S20 Ultra, Note 20 Ultra, Z Fold 2

Samsung è uno degli attori principali nel mercato smartphone a livello globale ed è attiva praticamente in tutti i segmenti del mercato, dai top di gamma agli entry-level.

Nelle ultime ore il produttore sudcoreano ha introdotto un'interessante novità per alcuni dei suoi flagship degli anni scorsi. Stiamo parlando nello specifico di Galaxy S20 Ultra, Note 20 Ultra, Z Fold 2.

La novità consiste nel rilascio di Expert RAW per i modelli appena citati. Si tratta dell'app sviluppata e messa a disposizione da Samsung che permette di controllare tutti i parametri di scatto della fotocamera. L'app in questione permette ad esempio di accedere a controlli specifici come la messa a fuoco manuale, i controlli ISO e velocità dell'otturatore.

Inoltre, Expert RAW permette di scattare immagini in formato RAW a 16 bit, preservando in misura massima le informazioni sulle tonalità catturate dai sensori degli smartphone.

Il video che trovate qui in basso vi fornisce un'anteprima sulle potenzialità di Expert RAW sui dispositivi Samsung.