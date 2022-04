Expert RAW 1.0.01 migliora le foto più difficili, quelle con poca luce

Expert RAW, l'app che Samsung propone ai possessori di alcuni suoi smartphone per offrire un controllo più approfondito sulle foto, ha debuttato con la nuova versione 1.0.01. Nel dettaglio, la novità contenuta è una sola, ma piuttosto importante: ovvero miglioramenti nella gestione di foto scattate in condizioni di scarsa illuminazione.

L'aggiornamento è già disponibile per i dispositivi Samsung compatibili con l'applicazione. A riguardo, ci si aspetta che l'azienda aggiunga il supporto per smartphone come Galaxy S20, Note 20 e Z Fold. A questo proposito, presto potrebbero esserci delle novità.