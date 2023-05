Avete delle domande per gli sviluppatori di Nova? Iscrivetevi all'evento virtuale "State of Nova"!

Ora gli sviluppatori hanno deciso di aprirsi alla comunità, annunciando il primo evento virtuale, diviso tra State of Nova , in cui si parlerà della direzione che prenderà la popolarissima app, e Meet the Mod , dove Cliff Wade, il Community Manager di Nova, risponderà alle vostre domande.

Per partecipare all'evento, che si terrà il 3 giugno 2023 alle 12:00, ora di New York (18:00 italiane), dovrete prima compilare un modulo a cui accedere con il vostro account Google.

Qui troverete uno spazio in cui inserire la vostra domanda riguardante Nova Launcher, sotto State of Nova, e una da rivolgere direttamente a Cliff Wade, sotto Meet the Mod.

Alcune domande saranno off-limits per ovvi motivi, come la data di rilascio del prossimo aggiornamento dell'app, ma per il resto vi è data piena libertà, il che è sicuramente un modo interessante non solo per coinvolgere i fan, ma anche per ricevere un input diretto.

Dopo aver compilato il modulo, dovrete registrarvi all'evento per manifestare il vostro interesse, ovviamente dopo essere diventati parte del server Discord di Nova (gestito proprio da Cliff Wade).