Alla scoperta di Endel: l'app che vi aiuta a lavorare, studiare e dormire con suoni e AI

E allora fa piacere sapere che la tecnologia può anche aiutare a rilassarsi e a prendere maggiore coscienza di sé . In questo senso, negli ultimi giorni abbiamo provato l'app Endel , un'app molto interessante che fa della musica il suo punto forte per aiutare i suoi utenti. Andiamo a vedere perché ci è piaciuta.

Al giorno d'oggi abbiamo a che fare con la tecnologia praticamente per tutto il tempo in cui siamo svegli, anche perché la tecnologia stessa accompagna le nostre giornate sia in ambito lavorativo che di studio. Questo vale per tantissime persone.

Musica e intelligenza artificiale, la coppia perfetta

Endel si pone come obiettivo quello di proporre melodie sonore sviluppate in base all'attività che deve svolgere l'utente. Il tutto è orientato al benessere : ci sono scenari per essere più efficienti e produttivi a lavoro, senza gravare sulla salute, scenari per rilassarsi, scenari per riposare e altri per svolgere attività fisiche. Per ogni scenario arriva una melodia diversa cucita su misura sullo scenario stesso.

Endel è un'app molto ben fatta , sia dal punto di vista strutturale che da quello dell'interfaccia grafica. Sin dal primo utilizzo è possibile percepire una rilevante semplicità di utilizzo. Lo stile dell'interfaccia grafica è molto minimale, tutto in bianco e nero. Questo chiaramente aiuta subito a capire che si tratta di un'app concepita per il relax , la produttività e la salute digitale .

Molto interessante è il procedimento in base al quale l'app elabora la melodia da proporre: si basa sull'intelligenza artificiale e prende in considerazione un modello che è in grado di generare melodie modulando parametri come effetti sonori, livelli sonori e modulazioni del suono in frequenza. L'algoritmo gestisce tali modulazioni in base ai parametri del profilo utente, che riguardano anche la frequenza cardiaca (presa da Google Fit), l'attività fisica svolta nella giornata e la posizione geografica (per derivare livello di illuminazione, temperatura esterna). Insomma, l'algoritmo mira a creare la melodia perfetta per i ritmi biologici dell'utente e per l'attività che si deve affrontare.

Come vedete dagli screenshot in galleria vi sono diversi scenari tra i quali poter scegliere. Una volta scelto lo scenario è possibile avviare la sessione di attività per un tempo scelto dall'utente. L'app consiglia anche quali sono le durate ottimali in base all'attività scelta.