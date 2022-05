Emoji Kitchen ottiene quattro nuove emoji "estive" da combinare con le altre

L'estate si sta avvicinando sempre di più così come la voglia di consumare della frutta fresca per combattere il caldo. E per questo motivo, Google ha ben pensato di implementare in Emoji Kitchen – ovvero una feature che consente di combinare due emoji su Gboard – quattro nuove emoji da mescolare: ciliegie, anguria, zampe e roccia.

Grazie a questa piccola novità, le ciliegie, ad esempio, possono combinarsi con l'emoji del cuore oppure l'anguria può fondersi con l'emoji della zucca, dando vita ad una curiosa unione tra estate ed autunno.