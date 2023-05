EasyPark: la soluzione per risparmiare tempo e denaro sui parcheggi

Spesso parliamo di come la tecnologia ormai ci supporta in tantissime attività quotidiane. Lo sappiamo bene grazie ai nostri smartphone, i quali hanno a disposizione app e servizi spesso molto utili anche nel quotidiano. E quante volte ci ritroviamo a dover pagare un parcheggio per il nostro mezzo privato e andiamo alla ricerca delle famose colonnine? Bene, per i nostri telefoni esistono diverse app che permettono di fare questo in maniera smart e più rapida. Negli ultimi anni ho usato Easypark e vi racconto per quali motivi è una delle migliori del settore.

Pagate solo il tempo effettivo

Uno degli aspetti che mi ha da subito convinto di EasyPark è la versatilità. L'app si presenta con un'interfaccia aggiornata, pulita e facile da navigare. Difficilmente risulterà complicato accedere ad alcune o completare specifiche procedure. L'app ha l'obiettivo principale di permettervi di pagare il parcheggio per la vostra auto o moto. Il servizio è molto potente perché è presente praticamente su tutto il territorio nazionale. Per esperienza personale, risulta presente da Nord a Sud, anche nelle cittadine di medie o piccole dimensioni. Ovviamente non aspettatevi di trovarla davvero in ogni angolo di Italia, capiterà che non è possibile pagare un parcheggio con EasyPark in qualche paesino o località particolare. Il servizio è potente anche perché permette di localizzare con accuratezza tutti i parcheggi in cui è presente. Quindi vediamo quali sono i passaggi da seguire per usarla:

Al primo avvio l'app vi chiederà ovviamente di inserire almeno una targa di auto o moto. È possibile inserire anche più di un veicolo. In questa fase è possibile attivare l'opzione per il riconoscimento automatico della targa nei parcheggi dotati di sensori per il pagamento automatico della sosta. Impostare una modalità di pagamento. Viene accettato PayPal, carte di credito o di debito. Parcheggiare, aprire di nuovo l'app e confermare la posizione. Scegliere la tariffa. Alcuni parcheggi permettono di scegliere tariffe agevolate per residenti o lunghe soste. Scegliere il tempo di sosta. Si vedrà l'ammontare da pagare in alto a destra. Questo tempo è solo indicativo. Sarà sempre possibile prolungare o accorciare il tempo di sosta. Confermare. Verrà avviato il pagamento. Il conto personale verrà caricato dell'ammontare necessario per raggiungere quello preventivato dalla sosta appena iniziato. Se si accorcia la sosta allora la rimanenza rimarrà sul conto personale, pronto per essere usato la volta successiva. Se si prolunga la sosta, il conto verrà ulteriormente ricaricato per raggiungere il nuovo ammontare. Insomma, avrete già intuito il doppio vantaggio rispetto ai classici ticket da acquistare alle colonnine: avete la comodità di usare l'app dal vostro sedile per pagare il parcheggio, e inoltre potete prolungare il parcheggio senza muovervi, basta riaprire l'app. Il secondo vantaggio è che se accorciate la sosta, la parte rimanente della sosta vi viene restituita.

Un altro grande vantaggio di EasyPark è la sua disponibilità su Android Auto. L'app si apre infatti anche dallo schermo dell'auto, permettendo di pagare il parcheggio in maniera ancora più immediata. Rischi di multe? Assolutamente no. EasyPark offre una sezione che raccoglie tutte le soste effettuate. In caso di multa basta toccare la relativa opzione per dimostrare il corretto pagamento della sosta. In circa 5 anni di utilizzo, non ho mai ricevuto una multa per sosta pagata con EasyPark.

Gratis, nessuna commissione