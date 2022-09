dynamicSpot è la Dynamic Island per Android che tutti possono provare

Come vedete dal video qui in basso e dagli screenshot in galleria , realizzati dopo aver provato con mano l'app. L'app propone la possibilità di visualizzare informazioni sulle notifiche ricevute , ma anche di scegliere le app dalle quali visualizzare le notifiche nell'isola.

L'isola nel display dei nuovi iPhone di casa Apple è accompagnata da un alone di fascino , che contagia anche gli utenti Android , proprio per le informazioni sulle notifiche e sui parametri del sistema operativo che vengono offerti.

Ma non finisce qua: l'app offre anche la possibilità di personalizzare la posizione e la grandezza dell'isola dinamica. Inoltre, è possibile anche acquistarne la versione a pagamento, con la quale vengono offerte altre funzionalità aggiuntive.

L'app è ancora in versione beta ma sicuramente è affidabile. Per funzionare richiede chiaramente l'accesso alle notifiche e alla possibilità di essere in primo piano rispetto all'interfaccia Android. Ma viene anche chiarito che l'app non richiede l'accesso a internet e pertanto si impegna a non condividere dati personali. Inoltre, lo sviluppatore è molto conosciuto nel mondo Android e cura già diverse app per dispositivi Samsung e OnePlus.

Chiaramente l'app in questione è compatibile esclusivamente con i dispositivi che hanno un foro nel display per la fotocamera. Noi l'abbiamo provata su Pixel 6 e Galaxy S22 e possiamo dire che funziona egregiamente. Qui sotto trovate il pulsante per il download diretto.

Scarica da Play Store