Due nuovi widget in arrivo per Google Traduttore

L'app Google Traduttore sta probabilmente per avere alcuni nuovi widget con lo stile Material You. I widget sono già presenti nell'ultima versione dell'applicazione, ma non sono attivati quindi non si possono ancora vedere. Design e modalità di rilascio ricordano il nuovo widget di YouTube Music apparso qualche mese fa.

Sono stati scovati da Mishaal Rahman di Esper, che li ha identificati come "traduzioni salvate" e "azioni rapide". Su Twitter, Rahman ha fornito screenshot di entrambi i widget nascosti.