I download sul Play Store vanno a gonfie vele, Instagram preferita su Android

I dati ci dicono che nella prima parte del 2022, ovvero nei primi tre mesi , il Play Store ha fatto registrare 28,3 miliardi di download , in crescita rispetto ai 28 miliardi registrati nello stesso periodo dello scorso anno. Il numero supera in modo rilevante quanto fatto registrare dall'App Store di Apple, dove le app sono state scaricate 8,6 miliardi di volte nel primo trimestre 2022.

Arriva puntuale il nuovo report aggiornato di Sensor Tower sulle app più scaricate nel panorama smartphone e dispositivi mobili, il quale dipinge un chiaro quadro di come se la passano i contenuti ospitati sul Play Store e App Store .

Andando a vedere le singole app più scaricate, come è lecito aspettarsi vediamo che sono i social quelle più in voga: in generale TikTok guida la classifica, mentre Instagram risulta la più scaricata su Android. WhatsApp e Telegram si piazzano nella top 5 mentre nella top 10 troviamo anche Shopee e CapCut.

Per la prima volta i numeri indicano che Google non è più il proprietario con le app più scaricate, superato dall'agglomerato di app di Meta. In termini di categorie, i giochi guidano la classifica di contenuti più scaricati con 12,03 miliardi di download solo sul Play Store.

Per maggiori dettagli sul report di Sensor Tower vi suggeriamo di leggere l'analisi completa disponibile a questo indirizzo.