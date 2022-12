La domotica a portata di smartwatch con la nuova app Google Home

Pochi mesi fa abbiamo parlato delle interessanti novità che aveva in mente Google a proposito della nuova app Home per Wear OS 3. Queste riguardano funzionalità che avrebbero permesso il controllo smart della domotica direttamente dal proprio smartwatch.

Arrivano delle importanti novità sul fronte dei dispositivi indossabili, e in particolare per tutti coloro che usano uno smartwatch Wear OS . Le novità riguardano la domotica e l'app Google Home .

Finalmente torniamo a parlarne perché Google ha avviato la distribuzione della prima versione in anteprima della app Google Home per Wear OS 3 che include tutte queste novità. In sostanza, vediamo un look rinnovato ma soprattutto nuovi comandi per interagire rapidamente con i dispositivi smart connessi al proprio account Google.

Le nuove funzionalità di controllo della domotica prevedono anche degli slider per regolare i vari parametri di funzionamento dei dispositivi connessi. Esattamente come è già possibile fare con l'app Google Home su smartphone.

Questa tipologia di controlli prescinde dall'utilizzo dell'app su smartphone e permette quindi di gestire la domotica direttamente dal proprio smartwatch Wear OS 3.

Le novità appena descritte, che trovate anche nel breve video dimostrativo qui sotto, sono riservate a coloro che hanno aderito alla Preview dell'app Google Home e che usano la stessa app su uno smartwatch aggiornato a Wear OS 3. Ci aspettiamo comunque che entro le prossime settimane le stesse novità arriveranno anche per coloro che usano la versione stabile.