Il display esterno di Galaxy Z Flip 4 ha nuova vita con CoverScreen OS

Torniamo a parlare del settore dei pieghevoli, un ambito del mercato smartphone che ultimamente è al centro dell'attenzione anche grazie a Samsung che continua a proporre nuove soluzioni sul mercato.

Proprio in questo contesto abbiamo assistito da poco alla presentazione ufficiale dei nuovi Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, la nuova generazione di pieghevoli della casa sudcoreana. Nonostante le loro potenzialità uniche, date appunto dal display pieghevole, i dispositivi di Samsung presentano alcuni limiti.

Ci riferiamo alle funzionalità offerte dal display esterno di Galaxy Z Flip 4 che, un po' come accadeva per il Z Flip 3 dello scorso anno, presenta alcune limitazioni in termini di funzionalità e informazioni a disposizione. Per fortuna c'è la community Android che viene in soccorso.

Il membro del popolare forum di XDA jagan2 ha appena rilasciato una nuova versione di CoverScreen OS compatibile con Galaxy Z Flip 4. CoverScreen OS è un particolare launcher per il display esterno dei pieghevoli della serie Flip, il quale espande le funzioni a disposizione. Andiamo quindi a vedere la lista di feature di CoverScreen OS su Galaxy Z Fip 4: