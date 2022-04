Disinstallate subito queste 11 app: hanno raccolto dati illegalmente da milioni di dispositivi

Il mondo delle app Android è davvero variegato e ricco di alternative e pertanto include anche delle minacce che possono rivelarsi particolarmente rilevanti per la nostra privacy e sicurezza.

Nelle ultime ore è emersa online, anche dal The Wall Street Journal, una lista di app che non farebbero altro che rubare dati personali agli utenti. Per dati personali si intende la posizione geografica, l'IMEI del dispositivo, il seriale della SIM, i dati relativi alla connessione dati e il numero di telefono. Si tratta di app dal nome innocuo, che spesso vengono scaricate da molti utenti. Si stima che le 11 app incriminate siano state installate almeno 60 milioni di volte. Andiamo a vederle tutte: