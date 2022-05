Prossimamente potremo rimuovere Discover da Chrome

Google starebbe pensando di rimuovere il feed Discover dalla pagina "Nuova Scheda" di Chrome per Android. Difatti, attualmente la pagina "Nuova Scheda" ospita una barra di ricerca, i siti Web più visualizzati e due feed di contenuti, tra cui Google Discover.

A riguardo, Google sta pensando ad una novità che rimuoverebbe tutti i feed da Chrome, inclusi Discover e Following. Questo flag, che assicurerebbe una maggiore pulizia della pagina, è già disponibile in Chrome Canary. Per quanto riguarda i piani futuri, non si sa quali saranno le intenzioni di Google per rendere Discover una parte facoltativa della pagina "Nuova Scheda".