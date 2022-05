Come disabilitare l'autoplay su Google Discover

Torniamo a parlare di Google Discover, il feed di Google per sfogliare notizie sui propri interessi che continua a ricevere costanti aggiornamenti. Il feed propone anche video di YouTube, che per impostazione predefinita hanno la riproduzione automatica in anteprima e qualche utente potrebbe volerla disabilitare. Vediamo come.

Sul dispositivo Android, accedete all'app Google .

. Nell'angolo in alto a destra dello schermo , cliccate sull'immagine del profilo.

, cliccate sull'immagine del profilo. Nella parte inferiore del nuovo menu visualizzato, cliccate su Impostazioni.

visualizzato, cliccate su Impostazioni. Cliccate Generale.

Cercate le anteprime dei video con riproduzione automatica. Cliccateci sopra.

con riproduzione automatica. Cliccateci sopra. Scegliete tra Mai, Solo su Wi-Fi o Su Wi-Fi e dati mobili.

tra Mai, Solo su Wi-Fi o Su Wi-Fi e dati mobili. Scegliendo Mai : si disattiverà completamente la riproduzione automatica dell'anteprima video le ultime due opzioni definiranno in che contesto le anteprime verranno riprodotte automaticamente.



La procedura è tanto più utile ora, visto che come anticipato qualche ora fa, Google avrebbe intenzione di introdurre video pubblicitari anche su Discover (non con riproduzione automatica, al momento).