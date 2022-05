L'app Digital WellPaper di OnePlus si aggiorna con nuovi sfondi

OnePlus ha da sempre proposto delle interessanti app per i suoi smartphone sul mercato, come Digital WellPaper che venne lanciata lo scorso anno. L'app rientra nella categoria del Benessere Digitale di Google e ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento.

Canale Telegram Offerte

Il nuovo aggiornamento per l'app Digital WellPaper prevede tre nuovi sfondi: parliamo di Botanical Garden, Cosmos e Donut Shop che vedete nell'immagine in galleria. Come gli altri sfondi già inclusi nell'app, i nuovi sfondi aiuteranno gli utenti a monitorare lo stato di utilizzo dello smartphone e delle singole app durante la giornata.

Oltre a questo, per l'app arriva anche la possibilità di personalizzare il monitoraggio anche per le app installate in sideload. Sono stati introdotti ulteriori piccoli miglioramenti visivi per le statistiche di utilizzo.

L'app Digital WellPaper è disponibile sul Play Store con il suo ultimo aggiornamento, qui sotto trovate il pulsante per l'installazione diretta.

Scarica da Play Store