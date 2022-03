Digital Wellbeing ha un nuovo widget

Google ha lanciato un nuovo widget che consentirà a tutti gli utenti di scoprire più rapidamente il tempo di utilizzo dello smartphone in un determinato giorno. Difatti, attraverso il widget basato su Digital Wellbeing , non sarà più necessario accedere alle impostazioni e cercare manualmente.

Infine, attraverso il widget si potranno mettere in pausa le app in orari prestabiliti, silenziare il dispositivo, cambiare lo sfondo in bianco e nero ed impostare dei timer per app selezionate.