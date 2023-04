Questa app vi permette(rà) di usare le app dello smartphone da Chromebook

Nonostante l'abbandono del programma Pixelbook, Google continua lo sviluppo per rendere Chrome OS (ecco come funziona) sempre più utile e produttivo, e questo comporta l'integrazione sempre più stretta con il mondo Android.

L'anno scorso, la GrandeG aveva annunciato la possibilità di utilizzare qualsiasi app di messaggistica installata su un telefono del robottino utilizzando un Chromebook, ma la funzione era andata persino oltre. Nella prima Developer Preview di Android 13 per i Pixel, infatti, erano già incluse due app chiamate Cross Device che consentivano, con un po' di lavoro, di trasmettere in live streaming, su uno sfondo multicolore, qualsiasi app del telefono sul browser del Chromebook.

Cross Device è quindi integrata nel sistema operativo dei Pixel da Android 13 (anche se non funzionante), ma gli altri dispositivi Android? Google ha fatto un passo successivo e ha rilasciato Cross-Device Services, la versione per Google Play.

Come si legge nella descrizione, Cross-Device Services "consente di fare cose come rispondere a un messaggio, controllare lo stato di un passaggio in auto o avviare/modificare la tua lista della spesa dal tuo Chromebook".