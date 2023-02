Crabhands: il compagno perfetto per chi ha Spotify

La piattaforma di Spotify ospita milioni di brani da migliaia di artisti, e offre anche alcune funzionalità per seguire i propri artisti preferiti. A corredo dell'esperienza di Spotify troviamo Crabhands , un'app molto interessante che abbiamo appena finito di provare. Andiamo a vedere perché ci ha convinto.

La musica rappresenta una parte importante del quotidiano per milioni di persone intorno al mondo. E visto che ad oggi è possibile essere praticamente sempre connessi, con qualsiasi tipo di dispositivo , le piattaforme di streaming musicale vanno per la maggiore. Un ottimo esempio di questo è dato da Spotify .

Il complemento perfetto di Spotify

Davvero vale la pena di usarla oltre all'app Spotify? Secondo noi sì. Negli anni di utilizzo di Spotify abbiamo visto la proposizione, più o meno periodica, di notifiche riguardanti nuove uscite di artisti seguiti o di artisti che secondo gli algoritmi di profilazione di Spotify potrebbero piacerci. Questi però non si rivelano accurati rispetto a quanto offre Crabhands, anche perché l'obiettivo di Spotify è offrire uno streaming musicale quanto più ricco ed efficiente. Il suo focus non è la proposizione di novità riguardanti i propri artisti.

Lo scopo principale di Crabhands è la sincronizzazione di tutti gli artisti seguiti su Spotify per poi proporre notifiche quando gli artisti seguiti rilasceranno un nuovo brano o un nuovo album . Oltre a questo aspetto principale, l'app prevede altre funzionalità interessanti. Andiamo a vederle insieme:

Del resto, l'interfaccia grafica è molto semplice, anche se risulta essere disponibile esclusivamente in inglese .

L'app Crabhands prevede al primo avvio proprio il collegamento con l'account personale di Spotify. Una volta effettuato il login si potrà visualizzare un primo tutorial per come utilizzare l'app.

Crabhands è un'app che nasce strettamente collegata a Spotify, pertanto vi suggeriamo di prenderla in considerazione soltanto nel caso in cui abbiate un account Spotify che usate con regolarità.

Crabhands è gratis senza pubblicità

L'app Crabhands è disponibile al download gratuito sul Play Store. L'utilizzo non presuppone annunci pubblicitari, considerando che comunque si fornisce l'accesso al proprio account Spotify per l'utilizzo. Qui sotto trovate il link di download per provarla subito.

