Con questo trucco, potete sfruttare appieno lo schermo esterno di OPPO Find N2 Flip

A distanza di qualche mese, l'app è stata aggiornata per supportare anche Galaxy Z Flip 4 , ma perché non sfruttare la maggiore superficie offerta dallo schermo esterno di OPPO Find N2 Flip ( qui trovate la nostra recensione, in caso ve la siate persa)?

Al momento i problemi riscontrati riguardano il ridimensionamento di alcune app come Chrome (immagine sotto) e altre imprecisioni, come il gesto indietro che si trova nella parte superiore dello schermo anche quando si è all'interno di un'app.

Nondimeno, come accaduto per i Flip di Samsung questa fantastica app rende lo schermo esterno del vostro pieghevole OPPO molto più utile e fruibile, permettendo finalmente di sfruttare la superficie a disposizione.Qui sotto potete vedere l'app in azione, su Samsung Galaxy Z Flip 3, giusto per darvi un'idea delle sue potenzialità.

In caso siate interessati, vi rimandiamo alla pagina di CoverScreen OS su Google Play, ricordandovi che il supporto a OPPO Find N2 Flip è ancora considerato sperimentale, quindi potreste riscontrare i problemi sopra descritti.