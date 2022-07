Cosa sono e a cosa servono i "Servizi per le impostazioni" di Google

Dopo qualche tempo, finalmente Google ha spiegato cosa sia il software "Servizi per le impostazioni", utilizzato dal sistema Android, sui Pixel, per garantire il corretto funzionamento dell'applicazione "Impostazioni". Difatti, in un articolo, l'azienda così ha spiegato: «Il software "Servizi per le impostazioni" consente la configurazione, la connessione e la personalizzazione delle impostazioni del telefono e di alcune impostazioni dell'applicazione».

L'articolo, successivamente, illustra le altre funzioni: «Il sistema concede autorizzazioni a "Servizi per le impostazioni" per gestire attività come la visualizzazione di informazioni sulle connessioni di rete ed i dispositivi connessi oppure sul quando programmare modalità come quella di "Non disturbare"». Si evince, dunque, che gli utenti non interagiranno direttamente con il software, che rientra tra quei servizi attivi in background sul dispositivo.